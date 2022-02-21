Прокуратура г. Владимира направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения,...

Прокуратура г. Владимира направила в суд уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.В суд направлено уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.Установлено, что 30 августа 2021 года в вечернее время водитель «МИЦУБИСИ СПЕЙС ВАГОН 2.4» двигался по автодороге М-7 «Волга» со стороны г. Москвы в сторону г. Нижнего Новгорода со скоростью около 60 км/ч.Приблизившись к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 121 по ул. Ноябрьской мкр. Юрьевец г. Владимира, водитель «Мицубиси», когда перед пешеходным переходом на правой полосе начал останавливаться автомобиль «Газель», в нарушение правил дорожного движения не остановился, а перестроился на соседнюю полосу слева и выехал на нерегулируемый пешеходный переход, где сбил человека.Смерть пешехода наступила от несовместимой с жизнью тяжелой травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей.Вину в совершенном преступлении водитель признал в полном объеме. За его совершение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Уголовное дело предстоит рассматривать Ленинскому районному суду г. Владимира.