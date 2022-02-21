Коммунальщики проводят ежегодную ревизию коммунальных сетей.

За выходные специалисты «Владимирводоканала» откачали из ливневок 56 кубометров воды. Коммунальщики проводят ежегодную ревизию коммунальных сетей.МУП обслуживает 150 км канализации. К проверке системы ежедневно привлечено не менее пяти единиц техники, в том числе 2 илососа и более 10 работников.«Производится расчистка решёток дождеприемников ото льда, ведётся откачка воды с дорог и тротуаров областного центра», - пояснили в пресс-службе мэрии.По вопросам откачки воды с улиц горожане могут обращаться в диспетчерскую по номеру: 53-49-09. Напомним, что за потопы во дворах отвечают «управляшки».