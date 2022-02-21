Онкологи из Владимира освоили новый метод лечения рака шейки и тела матки. Об этом сообщает...

Онкологи из Владимира освоили новый метод лечения рака шейки и тела матки. Об этом сообщает областная администрация.Это оказалось возможным благодаря поставке в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в областной онкодиспансер гамма-терапевтического аппарата для брахитерапии. Врачи провели уже 150 сеансов. Их эффективность в некоторых случаях оказалась сопоставима с хирургическими методами лечения. В этом году онкологические службы Владимира и Коврова получат ещё несколько единиц нового оборудования: радиотерапевтические комплексы для внедрения новых методов лучевой терапии, компьютерный томограф для точной локализации опухоли и прочее. В рамках нацпроекта появится ещё один амбулаторный онкоцентр в Александрове.