Во Владимире появятся 17 новых автобусов большой и средней вместимости. Ранее сообщалось, что планируют закупить 14 единиц транспорта. Осенью 2021 года городу выделили федеральный кредит в

Во Владимире появятся 17 новых автобусов большой и средней вместимости. Ранее сообщалось, что планируют закупить 14 единиц транспорта. Осенью 2021 года городу выделили федеральный кредит в размере 253 миллионов рублей на обновление городского автобусного парка. Власти планировали приобрести 17 автобусов большой вместимости. Однако, к февралю 2022 года, на момент объявления торгов, заводы и дилеры подняли