В субботу, 19 февраля, в страшной автомобильной аварии погиб 34-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение и перевернулась. «По

В субботу, 19 февраля, в страшной автомобильной аварии погиб 34-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в ограждение и перевернулась. «По предварительной информации, 19 февраля в 20:00 на 3 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» западное соединение с М–7 (поворот на Владимирский тепличный комбинат) водитель автомобиля Лада-Ларгус, 1987 года рождения, не справился