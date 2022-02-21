Во Владимирской области пять мам детей-инвалидов требуют провести проверку по обеспечению льготников бесплатными лекарствами. Родители считают, что медики прекратили выписывать

Во Владимирской области пять мам детей-инвалидов требуют провести проверку по обеспечению льготников бесплатными лекарствами. Родители считают, что медики прекратили выписывать медикаменты в целях экономии бюджета и предлагают покупать их за свой счет. Мамы детей-инвалидов утверждают, что врачи перестали выписывать льготные рецепты на необходимые по состоянию здоровья лекарственные препараты и не отражают необходимость их применения в