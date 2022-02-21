В субботу, 18 февраля, во Владимире на улице Северная сотрудник МЧС спас двух несовершеннолетних детей. Малыши решили поиграть с розеткой и чуть не утроили пожар. Старший сотрудник МЧС

В субботу, 18 февраля, во Владимире на улице Северная сотрудник МЧС спас двух несовершеннолетних детей. Малыши решили поиграть с розеткой и чуть не утроили пожар. Старший сотрудник МЧС пожарно-спасательной части №2 города Владимира Андрей Балуков услышал детские крики, когда шел по улице. «Подойдя к дому, он повторно услышал детские крики и увидел на одном из