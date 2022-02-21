Общая задолженность физлиц перед компанией за электричество на 1 февраля составляла 363 млн рублей, за отопление – 573 млн.

Во Владимире с начала 2022 года сотрудники Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отключили свет у 733 должников. В очередном рейде специалисты энергосбытовой компании проверили восемь адресов на улице Лакина, где долги составляют от 7 до 102 тысяч рублей.Общая задолженность физлиц перед компанией за электричество на 1 февраля составляла 363 млн рублей, за отопление – 573 млн.За январь уведомления об отключении за наличие просроченной задолженности за свет получили 1528 владимирцев. На погашение им давалось 20 дней.«Ограничительные меры являются одним из самых действенных способов. После получения уведомления о возможном ограничении клиенты часто вносят платежи, либо обращаются за предоставлением рассрочки. Важно не откладывать решение проблемы. Мы всегда готовы индивидуально подходить к каждому случаю, особенно если это связано со сложным семейным или материальным положением. Для урегулирования проблемы и составления заявления о предоставлении рассрочки можно обратиться в любое наше отделение», - пояснила руководитель отдела по сбору денежных средств физических лиц Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Афонина.В пресс-службе ресурсоснабжающей организации предупреждают об административной ответственности за самовольное подключение к сетям. На 21 февраля составлено и направлено в МВД 145 заявлений о возбуждении административных дел. Штрафы для потребителей составляют от 10 до 15 тысяч рублей.