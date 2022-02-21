Очередное происшествие зафиксировано в областном центре из-за схода снега с крыши. В результате...

Очередное происшествие зафиксировано в областном центре из-за схода снега с крыши. В результате падения глыбы льда пострадал припаркованный автомобиль. У «Шевроле» оторвано боковое зеркало и вмятина на двери.Происшествие случилось во Владимире, на улице Комиссарова, у дома 22. Мнения пользователей соцсетей разделились. Одни пишут, что не стоило ставить автомобиль так близко от дома. Другие справедливо замечают, что место не было огорожено и если бы льдина упала на проходящего человека, то ущерб мог быть не только материальным.Фото: ВК «Подслушано автомобилистов»