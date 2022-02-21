Дело передано в суд для рассмотрения.

Во Владимире в ближайшее время начнётся процесс над обвиняемым в гибели человека в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В конце августа прошлого года 30-летний мужчина ехал на Mitsubishi по М-7 со стороны Москвы по направлению в Нижний Новгород. Со скоростью 60 км/ч он подъехал к нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома № 121 по улице Ноябрьской, где затормозила «ГАЗель». Автомобилист вывернул руль вправо, перестроился в соседнюю полосу и вылетел на «зебру», где сбил пешехода.Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы головы, туловища, верхних и нижних конечностей. Водитель признал свою вину в случившемся. На него завели уголовное дело.Фигуранту грозит до 5 лет колонии. Материалы переданы в Ленинский районный суд.