Следком доказал пять эпизодов мздоимства.

Во Владимире заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений признана виновной в получении пяти взяток. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.С августа 2019 по июль 2020 подсудимая, сговорившись с , получала от представителей различных компаний денежные вознаграждения, общая сумма которых превысила 13 млн рублей. Взамен чиновница отдавала «клиентам» подряды на строительство и капитальный ремонт зданий и помещений школ и больниц. Мздой госслужащая распорядилась по своему усмотрению.В результате суд приговорил обвиняемую к четырём годам колонии и штрафу в 10 млн рублей. Кроме того, в ближайшие 7 лет она не сможет занимать руководящие посты.