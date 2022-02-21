Операция Переезд. Зубровый. В Муромском заказнике каждый из контейнеров с реликтовым животным...

Операция "Переезд". "Зубровый". В Муромском заказнике каждый из контейнеров с реликтовым животным внутри погрузчик бережно берёт на борт. Путь не ближний, рассказывает зооинженер Алексей Теплухов. Место назначения - национальный парк "Мещёра".Алексей Теплухов, старший государственный инспектор, зооинженер национального парка «Мещера»:- Производим отлов животных с целью переселения в демонстрационный вольер в деревню Савинская Гусь-Хрустального района. Мы улучшаем генотип животных. Освежаем кровь.Дикий лесной бык - самое крупное копытное животное европейского континента. Зубры из рода бизонов - современники мамонта."Вид, который находится на грани полного исчезновения". Под таким статусом зубры занесены в «Красную Книгу» России. Этот переезд из Муромского заказника - часть масштабной работы по сохранению уникальных млекопитающих.Заповедная территория приняла исполинов в нулевых. И сейчас в Муромском заказнике специалисты отмечают небывалый рост популяции зубра европейского. Краснокнижные - на вольном выпасе. Что редкость. К реликтовым зубрам относятся с предельным вниманием и заботой. Иван Князев фактически усыновил и выпоил слепого на один глаз зубрёнка.Иван Князев, старший инспектор государственного заказника «Муромский»:- Он отбился от стада. Из-за того, что у него бельмо на глазу, он плохо ориентировался.Но с малышом придётся расстаться. Он уезжает в Мещёру. Вместе с ещё одним телёнком и тремя половозрелыми самками. Их отлавливали в течение нескольких часов. В зубровом вольере Савинской животных подселят к самцу Мересу. По словам биологов, совместное проживание особей различной генетики - залог стабильного роста популяции.Алексей Теплухов, старший государственный инспектор, зооинженер национального парка «Мещера»:- Будем выпускать обратно молодняк, как сюда в природу тёлочек, так и в другие места вольных популяций зубров. Эти животные благородные. Весной они уходят, мы их до осени не видим. И осенью они возвращаются.Увидеть самых древних животных планеты в Мещёре можно будет уже скоро. Зубрицы и зубрята переезд перенесли отлично.Мария Платанюк, "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы администрации Гусь-Хрустального района