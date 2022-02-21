Во Владимирской области более 38 тысяч семей получили жилищную субсидию на оплату ЖКУ. В среднем каждая семья или одинокий пенсионер получил по 2080 рублей. «В январе жилищными субсидиями на

Во Владимирской области более 38 тысяч семей получили жилищную субсидию на оплату ЖКУ. В среднем каждая семья или одинокий пенсионер получил по 2080 рублей. «В январе жилищными субсидиями на сумму более 79 млн рублей из областного бюджета воспользовались 38432 семьи (более 68 процентов получателей – одиноко проживающие пенсионеры). Средний размер выплаты на одну семью составил