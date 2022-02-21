В Белом доме прошло совещание по подготовке региона к половодью.

Во Владимирской области готовятся к грядущему половодью. При худших раскладах может затопить 23 населённых пункта, в которых располагается более 1500 домов, а также 28 участков дорог. Ещё 31 деревня и посёлок могут оказаться отрезаны от «большой земли».«Готовность к возможному паводку напрямую зависит от слаженных действий МЧС, обладминистрации и местных властей. Уже сейчас необходимо начинать подготовку к встрече «большой воды». Прошу всех активнее включиться в работу», − подчеркнул врио губернатора Александр Авдеев на совещании по подготовке региона к весеннему половодью.К оперативному реагированию готовы 7796 человек, 1800 единиц техники, 166 стационарных пунктов временного размещения людей, а также 105 плавсредств системы РСЧС.Будет организована заблаговременная выдача пенсий, создан запасов продуктов и медикаментов, подготовка средств связи. В мониторинге обстановки задействованы 11 гидропостов, четыре беспилотника и вертолёты Ми-8.Для отслеживания ситуации глава региона поручил наладить взаимодействие с коллегами из Московско-Окского бассейнового водного управления.«Неконтролируемых сбросов воды во Владимирской области происходить не должно», − резюмировал он.