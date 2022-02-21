С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 127 330 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 февраля выявлено 1905 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 588 человек. Ещё 61 житель подхватил опасный 163 сл. в Муромском, 262 сл. в Ковровском, 7 сл. в Петушинском, 95 сл. в Кольчугинском, 164 сл. в Александровском, 77 сл. в Юрьев-Польском, 43 сл. в Гусь-Хрустальном, 7 сл. в Судогодском, 28 сл. в Собинском, 21 сл. в г. Радужный, 96 сл. в Киржачском, 14 сл. в Камешковском, 47 сл. в Гороховецком, 245 сл. в Меленковском, 8 сл. в Вязниковском, 28 сл. в Суздальском, 12 сл. в Селивановском).С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 127 330 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 33 984 заболевших во Владимире, 15054 - в Ковровском и 13679 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.