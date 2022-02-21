Никаких действий, связанных с передачей денег или иных ценных подарков, предпринимать не следует.

Во Владимирской области мошенники под видом сотрудников МЧС кошмарят предприятия проверками. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.Вновь фиксируются случаи, когда неустановленные лица звонят и представляются сотрудниками государственного пожарного надзора. Они вымогают взятки у руководства организаций.Злоумышленники звонят и в места, где уже произошли пожары. Псевдоспасатели также представляются должностными лицами и требуют деньги. В противном случае, звонящие грозят возбуждать административные дела и штрафовать собственников предприятий.«При поступлении такого рода сообщений следует незамедлительно обратиться в полицию и рассказать о фактах коррупции в ГУ МЧС по телефону: 8 (4922) 39-99-99», - информирует руководитель пресс-службы ведомства Екатерина Мищенко.Передавать аферистам деньги или иные ценные подарки не следует.