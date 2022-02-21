С 21 февраля неофициально переболевшие ковидом владимирцы могут получить COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрав России опубликовал

С 21 февраля неофициально переболевшие ковидом владимирцы могут получить COVID-сертификаты на основании положительного теста на антитела. Соответствующий приказ Минздрав России опубликовал в начале февраля. Сертификат можно будет получить в течение трех дней c момента подачи заявления о наличии антител на госуслугах. Их количество учитывать не будут, важен сам факт наличия. QR-код будет действовать в течение