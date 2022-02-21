Атмосферное давление вырастет с 735 до 758 миллиметров ртутного столба.

Во Владимирской области продолжается оттепель. В понедельник столбик термометра поднимется до +1 градуса. Во вторник передают уже до +4, а также мокрый снег с дождём. По ночам прогнозируются отрицательные температуры - до минус двух.К концу недели ожидается похолодание до -8. В пятницу, 25 февраля, минус девять.Порывы юго-западного ветра составят 2-7 метров в секунду. На протяжении будних дней Гидрометцентр обещает переменную облачность с прояснениями.Атмосферное давление вырастет с 735 до 758 миллиметров ртутного столба.