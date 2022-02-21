В регионе продолжается вакцинация подростков против коронавируса. Ситуацию с детскими прививками...

В регионе продолжается вакцинация подростков против коронавируса. Ситуацию с детскими прививками обсудили на заседании профильного комитета Заксобрания. В нем принял участие врио главы облздрава Артем Осипов. Он сообщил, что на текущий момент первый компонент вакцины введен тремстам детям - процесс идет в плановом режиме.Артем Осипов, врио директора департамента Владимирской области:- Всегда это индивидуальный подход. Всегда это взвешенные решения. Сейчас пик заболеваемости. Детское население вовлечено в эту волну. Поэтому и врачи, и родители взвешенно очень подходят к этому решению. Никаких целевых показателей или нормативов нет, никогда не было и не будет. Ровно так же, как это подчеркивает наш президент: вакцинация - это всегда добровольная процедура.Детская прививочная кампания началась во Владимирской области 24 января. Всего в регион поступило 720 доз «Спутника-М». В департаменте здравоохранения заявляют, что уже подали заявку на поставку новой партии вакцины. Сделать прививку изъявили желание пять тысяч владимирских школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Проводится вакцинация исключительно в добровольном порядке.Сергей Бирюков, председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Владимирской области:- Насильной вакцинации не проводится. Детей без согласия родителей не вакцинируют. Хотя с 15 лет подросток имеет право сам принимать решение. Педиатры получили указания отслеживать и состояние, и контакты ребёнка. Чтобы не вакцинировать ребёнка во время болезни или опасности ввиду контактов.