В Киржачском районе прошел день памяти выдающего российского дипломата Виталия Чуркина. Занимая...

В Киржачском районе прошел день памяти выдающего российского дипломата Виталия Чуркина. Занимая должность постпреда России в ООН, во время военного конфликта на востоке Украины он отстаивал права жителей непризнанных республик. О том, каким запомнили Виталия Чуркина - в репортаже Артёма Яковенко.В небольшую деревню Маринкино Владимирской области, на малую родину Виталия Чуркина в этот день съезжаются известные российские дипломаты. Возложить к памятнику цветы приехал заместитель постоянного представителя России при ООН Сергей Кононученко.Сергей Кононученко, заместитель постоянного председателя РФ при ООН в Нью-Йорке, США:- Виталий Иванович был не только потрясающим дипломатом, истинным патриотом России и гражданином России. Всегда умело и мужественно отстаивающим позиции РФ далеко за пределами родины находясь.На посту постпреда России при ООН Виталий Чуркин проработал одиннадцать лет. Дипломата запомнили за его крепкую хватку. Даже его политические противники из США отмечали, что Чуркин - умел найти подход к любому человеку и за это пользовался огромным уважением.Сергей Лавров, Министр иностранных дел РФ:-В нью-Йорке Виталий Иванович установил и поддерживал добрые отношения с коллегами по Всемирной Организации. Пользовался уважением даже у тех зарубежных партнеров, кто не всегда разделял российские подходы к ключевым проблемам современности. Например, Постред США отзывался о нем, как о "внушительном противнике, заботливом друге, яростном защитнике России." - стране, которую он любил и боролся за то, чтобы ею гордились.Жена Виталия Ивановича, Ирина рассказывает, что несмотря на постоянную погруженность в работу, дипломат умел оставлять все проблемы за дверью их дома- он был примерным семьянином и любящим отцом.-В семье невозможно ведь с хваткой прожить 40 лет. Был самый добрый, самый порядочный. Дарил самые красивые букеты из всех возможных.Очень внимательный, очень мягкий. Всегда находил время позвонить, дать совет.Его называли голосом нашей страны в ООН, как однажды на заседании сказал сам Виталий Чуркин - "я говорю от имени Великой России".Дипломат скончался 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке, в своем рабочем кабинете. В 2019-ом году при участии Министерства иностранных дел, в деревне Маринкино, Киржачского района , где находился его отчий дом, открыли этот памятник.Артём Яковенко, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".