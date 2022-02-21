Виражи по льду и грязи. Трасса в Загорье собрала поклонников Запорожцев из разных городов страны....

Виражи по льду и грязи. Трасса в Загорье собрала поклонников "Запорожцев" из разных городов страны. В том, что "ЗАЗогонки"- чистый адреналин, убедилась наша съёмочная группа.Самый харизматичный образец советского автопрома. Так о "Запорожце" говорят участники "ЗАЗогонок". Название состязаниям дала сама легендарная марка. На дистанции - поклонники "Запорожцев". Своего заезда ждёт и почетный "зазовод", участник гонок- Василий Дмитриевич Елисов. В свои 76 готов делиться опытом с молодежью. Синий "ЗАЗ"- ровесник Московской Олимпиады, и по-крупному, говорит "гонщик" Елисов родимый "Запорожец" не подводил ни разу. Даже сварочных работ не было.Василий Елисов, участник "ЗАЗогонок":- Я начинал с 65-ого, это первый выпуск. И вот на протяжении уже 50 лет я езжу только на запорожце. Если дадут бесплатно "Волгу" какую-нибудь, я не возьму. Даже иномарку не возьму. Я настолько к ней уже привык. Это моя жизнь.- Очень скользкая трасса. Несмотря на лужи.Москвичка Екатерина Климова на этих гонках - единственная "ЗАЗоледи"- водитель. Её выдержке позавидует любой. Профессиональна, бесстрашна, и влюблена в "Запорожцы". Давно и взаимно.Екатерина Климова, участница "ЗАЗогонок":- Очень коварная трасса. Очень много льда. Вся грязь замёрзла. Очень скользко. Очень трудно вписаться в поворот. Но пытаешься отрегулировать машину, поймать её."Гоночный дебют" Кати когда-то состоялся именно в Загорье. На ней "Запорожцы" демонстрируют всё, на что способны. Доказывая: непобедимы и практически неубиваемы.Мария Платанюк:- Не гоночный болид, а настоящая зверь- машина- "Запорожец". В нынешних ЗАЗогонках в Загорье участвуют почти 20 легендарных машин. Причём, участники едут как индивидуально. Так и экипажами. И мне сегодня, к примеру, доверили роль штурмана.Во Владимирскую область Дмитрий Ревизор приехал на своём "ушастом". Так машину называли за вентотверстия на задних крыльях. По словам Дмитрия, прежний владелец авто отдал его клубу бесплатно. С единственной просьбой: "Сохраните!"Дмитрий Ревизор, участник "ЗАЗогонок" ( автоклуб "Запорожец"):- Именно этот автомобиль ЗАЗ 966 70-ого года. Он оснащён двигателем 40 лошадиных сил". Всё у него очень-то аутентично. Включая двигатель, коробку передач.- Тормозные механизмы, отопление в салоне. Стараемся поддерживать в оригинальном состоянии.Заезды - этап знаменитых "ЗАЗогонок". География- Владимир, Воронеж, Серпухов, Тула, Москва. Главное- наличие "Запорожца" с оригинальным двигателем, без апгрейда, и на ходу. Состязания Загорье принимает 6 год подряд, рассказывает организатор Евгений Шерементьев.Евгений Шереметьев, организатор "ЗАЗогонок":- Да, эффектно, да, красиво. Люди приезжают, новые люди. Участвуют автомобили марки ЗАЗ. Это и 968 М, и 968 А. И даже горбатые...Награды традиционные- кубки и медали. Но, по словам зазоводов, приезжают они- за адреналином. А ещё, за порцией ностальгии. Самая массовая советская малолитражка- по-прежнему в деле.Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".