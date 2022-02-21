Напомним, что сейчас больные из Вязниковского и Камешковского районов едут на МРТ в Ковров.

В 2022 году Петушинская, Вязниковская и Камешковская ЦРБ для борьбы с коронавирусом получат новые компьютерные томографы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Оборудование предназначено для проведения исследований внутренних органов. Метод позволяет определить тяжесть состояния пациента и выбрать способ лечения.Компьютерные томографы в Вязниках, Камешково и Петушках будут обслуживать и жителей соседних муниципалитетов.Напомним, что сейчас больные из Вязниковского и Камешковского районов едут на МРТ в Ковров.