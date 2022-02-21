17 февраля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в...

17 февраля 2022 года Ковровским городским судом вынесен приговор по уголовному делу о ДТП, в котором пострадал ребенок.Судом установлено, что 20 октября 2021 года водитель, управляя технически исправным автомобилем марки «FORD FOCUS», ехал по улице Комсомольской города Коврова. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному напротив дома № 95 по ул. Комсомольская, водитель решил совершить обгон и выехал на полосу встречного движения. Затем, не убедившись, что впереди остановившегося на правой полосе перед пешеходным переходом автомобилем отсутствуют пешеходы, которым обязан уступить дорогу, водитель, не снижая скорости, продолжил движение прямо, выехал на пешеходный переход, где сбил 13-летнего пешехода.В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил тяжелые травмы.На суде обвиняемый согласился с предъявленным ему обвинением.Приговором суда он признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 6 месяцев, информирует Ковровский городской суд Владимирской области.При назначении наказания суд учел, что виновник происшествия полностью возместил моральный вред, причиненный преступлением, активно способствовал расследованию преступления, раскаялся в содеянном и полностью признал вину.Фото: ВК "Подслушано Ковров"