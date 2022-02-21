За последние сутки во Владимирской области выявлено 1905 случаев заражения коронавирусом. Это на 81 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем

За последние сутки во Владимирской области выявлено 1905 случаев заражения коронавирусом. Это на 81 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 127 330. В лидерах по приросту Владимир – 588 заболевших за сутки. Ковров на втором месте – 262. На третьем – Меленки, где выявлено 245 заболевших. Общая статистика по