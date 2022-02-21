На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля лабораторно подтверждено 1905...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля лабораторно подтверждено 1905 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
588 - во Владимире
262 - в Ковровском районе
163 - в Муромском районе
43 - в Гусь-Хрустальном районе
164 - в Александровском районе
77 - в Юрьев-Польском районе
95 - в Кольчугинском районе
96 — в Киржачском районе
28 — в Суздальском районе
14 - в Камешковском районе
7 — в Судогодском районе
8 — в Вязниковском районе
7 — в Петушинском районе
12 — в Селивановском районе
21 — в Радужном
28 — в Собинском районе
47 — в Гороховецком районе
245 — в Меленковском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 127 330 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).