На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля лабораторно подтверждено 1905...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля лабораторно подтверждено 1905 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.588 - во Владимире262 - в Ковровском районе163 - в Муромском районе43 - в Гусь-Хрустальном районе164 - в Александровском районе77 - в Юрьев-Польском районе95 - в Кольчугинском районе96 — в Киржачском районе28 — в Суздальском районе14 - в Камешковском районе7 — в Судогодском районе8 — в Вязниковском районе7 — в Петушинском районе12 — в Селивановском районе21 — в Радужном28 — в Собинском районе47 — в Гороховецком районе245 — в Меленковском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 127 330 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).