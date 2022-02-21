За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных...

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 383 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Так, в субботу, 19 февраля, в 8 часов вечера, в Собинском районе на 3 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» западное соединение с М–7 (поворот на Владимирский тепличный комбинат) водитель автомобиля «Лада-Ларгус», 1987 г. р., не справился с управлением, наехал на металлическое ограждение, расположенное у правого края проезжей части, и перевернулся. В результате ДТП водитель автомобиля «Лада-Ларгус» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.20 февраля, в воскресенье, в 16:50 на 4 км автодороги Кольчугино - Киржач 35-летняя водитель автомобиля «Рено-Логан» съехала в левый по ходу кювет, машина перевернулась на крышу. В результате ДТП водитель автомобиля направлена на амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.