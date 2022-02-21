14 февраля 2022 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу...

14 февраля 2022 года сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Владимиру был задержан 38-летний житель Владимирской области.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, мужчина приехал во Владимир, чтобы забрать оптовую партию наркотических веществ. В ходе осмотра "тайника-закладки", координаты которого находились в мобильном телефоне подозреваемого, сотрудниками полиции было изъято из незаконного оборота наркотическое средство общей массой 30,90 граммов.Подозреваемый пояснил, что наркотики приобрел с целью их последующего распространения на территории Владимирской области через интернет. Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков. Мужчина приговорен к заключению под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения запрещенных веществ злоумышленником.Фото: https://33.мвд.рф/