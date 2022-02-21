На эти цели выделят более миллиарда рублей.

Врио губернатора Александр Авдеев выступил с инициативой увеличить зарплаты бюджетников до уровня прошлогодней инфляции - на 8,6%. Он просит депутатов Законодательного Собрания поддержать идею.По задумке главы региона индексация коснётся также и региональных социальных выплат отдельным категориям граждан.На повышение жалованья работников учреждений образования, здравоохранения, культуры и социального обеспечения необходимо более миллиарда рублей. Для индексации социальных пособий потребуется ещё 238 млн рублей. В связи с этим подготовлен проект изменений в закон о бюджете.Напомним, что с 1 пособия и выплаты в регионе уже проиндексированы на 4%, а зарплаты бюджетников − на 5%.