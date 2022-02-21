К работе по оказанию помощи жителям, эвакуированным из Донбасса подключился владимирский...

К работе по оказанию помощи жителям, эвакуированным из Донбасса подключился владимирский волонтерский центр «Единой России». Волонтеры и активисты организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости для беженцев. Присоединиться к этой работе может любой неравнодушный житель Владимирской области. Протянуть руку помощи жителям Донбасса, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы военных действий со стороны вооруженных сил Украины. Как отметил врио губернатора Владимирской области, и секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Авдеев - наш регион готов в ближайшее время принять и разместить до полутора тысяч эвакуированных жителей из ДНР и ЛНР.Во владимирском волонтерском центре, организованном на площадке общественной приемной «Единой России», открыт телефон горячей линии по вопросам оказания помощи беженцам из Донбасса. Пункты сбора гуманитарной помощи начали свою работу на базе всех местных приемных «Единой России».Список продуктов питания и товаров первой необходимости, в которых в настоящий момент нуждаются беженцы: полотенца бумажные, салфетки бумажные, туалетная бумага, влажные салфетки, средства женской гигиены, дезодоранты, гели для душа, шампуни, мыло жидкое, мыло туалетное, мочалки, зубные пасты, зубные щетки, мыло хозяйственное, стиральные порошки (обычные и жидкие), одноразовая посуда (тарелки (глубокие и обычные), стаканы, кружки, ложки, вилки), маски для лица, санитайзеры/антисептики, мусорные пакеты, бытовая химия, электрические чайники, пеленки, памперсы, детский крем, мыло детское, крем от пролежней, детское питание (сухие смеси Малютка, Малыш, Нестажен, Нутрилон), развивающие игры для детей с ОВЗ (кубики, мякиши, элементарные пазлы), альбомы для рисования, карандаши, краски, фломастеры, раскраски, школьные принадлежности (тетради, ручки, карандаши и т.д.), детские игрушки, игрушки, настольные игры, продукты, чай, кофе, сахар, крупы, кондитерские изделия (печенье, зефир, шоколад, конфеты), масло растительное, консервы, вода питьевая.Телефон горячей линии по вопросам оказания гуманитарной помощи беженцам из ЛНР и ДНР: 8(4922) 32-32-00И напомним, накануне в Ростовскую область прибыл руководитель «Молодой Гвардии Единой России» во Владимирской области Павел Кутузов. С собой он привез первую гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса и Луганска – сухое молоко, консервы, сахар, питьевую воду. В Ростовской области Павел Кутузов подключился к работе сводного отряда, в который помимо МГЕР, вошли добровольцы штаба «Мы вместе», представители «Молодежки ОНФ» и Волонтерской роты.Фото: https://vladtv.ru/