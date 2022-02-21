Пятачку задали в школе написать сочинение на тему ""Как я провел лето"". Подходит к Пуху:
- Винни,о чем мне написать? Ведь мы с тобой все лето укуривались..
- Замени слово ""конопля"" на слово ""книжки"" и все оки-доки..
Пятак принес сочинение в школу. Училка читает: "" На лето ми с Винни набрали кучу книжек, думали все не прочитаем. Но к августу все книжки закончились Ми пошли к ослику Иа-Иа, попросить нових книжек. Сказал, что книжек у него нет, а у самого глаза такие начитанние-начитанние и за ухом полкнижки торчит""
еще анекдот!