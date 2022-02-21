За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 14 получили ранения различной степени тяжести.Полицейскими оформлено 383 происшествия с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 76 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Собинский районПо предварительной информации, 15.02.2022 в 09:15 на 152 км автодороги М-7 "Волга" водитель 1964 г.р., управляя автомобилем Ман, совершил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 16.02.2022 г. в 07:00 на 1 км автодороги «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» водитель автомобиля Мазда-3, 1997 г.р., допустил наезд на пешехода 1952 г.р., которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход направлен на амбулаторное лечение.Судогодский районПо предварительной информации, 17.02.2022 г. в 17:33 на 12 км автодороги «Владимир – Улыбышево – Коняево» водитель автомобиля Хендэ-Солярис 1970 г.р., выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Киа–Рио под управлением водителя 1987 г.р. В результате ДТП: 1.водитель автомобиля Хендэ–Солярис от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия; 2. пассажир автомобиля Киа–Рио, 1987 г.р., направлена в медицинское учреждение.Петушинский районПо предварительной информации, 18.02.2022г. в 20:20 г. Покров на ул. Ф. Штольверка у д.20 водитель автомобиля Хендэ-Акцент, 1957 г.р., при выезде на главную дорогу допустила столкновение с автомобилем Джилли-МК под управлением водителя 1984 г.р. В результате ДТП оба водителя автомобилей направлены на амбулаторное лечение, пассажир автомобиля Джилли-МК, 1976 г.р., госпитализирована.г. ВладимирПо предварительной информации, 19.02.2022 г. в 20:00 на 3 км автодороги Р–132 «Золотое кольцо» западное соединение с М–7 (поворот на Владимирский тепличный комбинат) водитель автомобиля Лада-Ларгус, 1987 г.р., не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение, расположенное у правого края проезжей части, после чего произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля Лада-Ларгус от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Кольчугинский районПо предварительной информации, 20.02.2022 г. в 16:50 на 4 км автодороги Кольчугино - Киржач водитель автомобиля Рено-Логан, 1987 г.р., допустила съезд в левый по ходу движения транспортного средства кювет и опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля направлена на амбулаторное лечение.