По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки во Владимирской области от ковида...

По данным регионального оперштаба по коронавирусу, за сутки во Владимирской области от ковида скончались 2 человека. Накануне болезнь забрала жизни 1 жителя 33 региона. Судя по статистике за последнюю неделю, смертность от коронавируса снижается.Напомним, 21 февраля заболели 1905 человек, что на 81 случай меньше, чем в воскресенье. Всего 34 тяжелобольных госпитализировано за сутки.Выздоровели 384 жителя региона.По информации на 18 февраля, коллективный иммунитет к коронавирусу во Владимирской области составляет 53,1%. Полную вакцинацию прошли 607 168 человек, живущих во Владимирской области.