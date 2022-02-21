Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность...

Управлением ФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность 45-летнего жителя Александровского района, причастного к незаконному обороту огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.В результате осмотра в одном из принадлежащих обвиняемому нежилых помещений сотрудниками УФСБ России по Владимирской области обнаружены и изъяты из незаконного оборота: 2 пистолета калибра 9 мм (самодельно изготовленные из охолощенных пистолетов ПМ), более 100 патронов различного калибра, основные части к пистолету ПМ (ствол калибра 9мм, УСМ), около 1 кг пороха, пули, капсюля, гильзы, а также оборудование для модернизации средств поражений.Установлено, что мужчина покупал охолощенное оружие и детали для изготовления и переделки через интернет-форумы.В июле 2021 г. отделом дознания по Александровскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК России.В феврале 2022 г. Александровским городским судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год, сообщает пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.Фото: Pexels.com