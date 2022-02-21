Россиян ждет длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, за которой последуют три дня...

Россиян ждет длинная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, за которой последуют три дня выходных.Рабочая суббота 5 марта станет укороченной вместо предпраздничного понедельника. После этого будет три дня отдыха с 6 по 8 марта по случаю Международного женского дня.Зато на этой неделе в соответствии с производственным календарем 23 февраля является нерабочим праздничным днем, а продолжительность рабочего дня 22 февраля должна быть сокращена на один час.Фото: pexels.com