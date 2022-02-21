Они объединились, чтобы совместно отстаивать свои права.

Жители Владимира создали Совет обманутых дольщиков. Они объединились, чтобы совместно отстаивать свои права. На прошедшей неделе состоялось первое собрание.В организацию вошли собственники ЖК «Молодёжный», «Дуброва-парк», ЖК на Никитской и новостройки с лишними этажами в Коммунаре.Проблемным сейчас признан лишь дом в Загородном. По остальным объектам застройщик ещё не вовлечён в стадию банкротства, но жильцы всё равно годами ждут своих квартир.Совет намерен провести ряд мероприятий, намеченных на формирование «дорожной карты» по каждому недострою с указанием сроков сдачи работ. Если горожан не услышат, они планируют создать сайт с информацией о проблемных объектах, а также продолжить .Добавим, что включение в реестр проблемных МКД может сыграть злую шутку. Если дом достроен менее чем на 80%, то дольщикам лишь выплатят вложенные средства. С учётом роста цен на рынке недвижимости, такой выход вряд ли приемлем для владельцев новостроек.Напомним, что при департаменте строительства продолжает действовать рабочая группа, которая занимается поиском путей решения наболевших вопросов. Сейчас Владимирская область занимает девятое место в национальном рейтинге по восстановлению прав обманутых дольщиков. По оставшимся проблемным домам