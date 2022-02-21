Мужчина покупал в интернете охолощённые пистолеты и переделывал их под боевые.

Александровский городской суд приговорил местного жителя к условному сроку за изготовление боевого оружия. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.Мужчина покупал в интернете охолощённые пистолеты и переделывал их под огнестрельное. На 45-летнего мастера вышли сотрудники ФСБ и задержали с поличным.Во время обысков у фигуранта изъяли два пистолета калибром 9 мм, более 100 патронов, запчасти к ПМ, килограмм пороха, пули, гильзы, а также оборудование для модернизации стволов.В результате Фемида дала владельцу арсенала 1,5 года условно и год испытательного срока.