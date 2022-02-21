В Александрове 44-летнего местного жителя признали виновным за незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. «В результате проведенных в одном из

В Александрове 44-летнего местного жителя признали виновным за незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов. «В результате проведенных в одном из принадлежащих обвиняемому нежилых помещений оперативно-розыскных и следственных действий, сотрудниками УФСБ России по Владимирской области обнаружены и изъяты из незаконного оборота: 2 пистолета калибра 9мм (самодельно изготовленные из охолощенных пистолетов ПМ), более 100 патронов различного