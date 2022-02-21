Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, рассказав о ситуации с Украиной.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, рассказав о ситуации с Украиной.Президент России Владимир Путин выступил с обращением. Главнокомандующий сообщил, что его слова адресованы и россиянам, и соотечественникам.Речь Владимира Владимировича коснулась ситуации на Донбассе, а также действиям украинской власти, которые разжигают вражду между народами. Путин сообщил, что радикалы, захватившие власть на Украине, организовали террор."Прошла серия безнаказанных убийств, зверски убиты люди в Одессе, но преступники не наказаны – мы знаем их поименно и сделаем все, чтобы их покарать", — заявил Владимир Путин во время своего обращения.Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикально настроенные националисты, прибывшие из других городов, напали на русских активистов, вышедших на мирный пикет на площадь возле Дома Профсоюзов. Безоружных людей загнали в здание, запрели его и подожгли. Жертвами нападения стали 42 человека.