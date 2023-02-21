Он оценил важность социальной и экономической составляющей в речи президента.

Депутат ГД Алексей Говырин прокомментировал послание Путина Федеральному Собранию.«Президент произнёс главные слова: Россия - открытая страна и самобытная цивилизация, но в этом нет претензии на исключительность и превосходство. Мы будем сотрудничать со всеми, кто готов к совместной работе. Однако рассчитывать будем на свой потенциал, традиции и ценности. Мы шаг за шагом будем решать задачи и по установлению мира, и по развитию нашей экономики. Мы бесконечно благодарны героям, которые сражаются на передовой и их семьям. Все должны знать, что Родина заботится о каждом, кто вносит свой вклад в общую победу», - подчеркнул парламентарий.Он также отметил важность экономической составляющей: надо вкладываться в развитие страны, а поддержка государства будет.«Обозначены важнейшие социальные аспекты. В 2023 году почти 3,5 тысячи школ приведут в порядок. Распространение маткапитала в новых регионах. Увеличение МРОТ до 19242 рублей. Рост образовательного налогового вычета с 50 до 100 тысяч рублей, а также вычета за лечение - до 150 тысяч рублей. Смысл нашей работы: не приспособиться к условиям, а вывести экономику на новые высоты», - резюмировал депутат.