Спустя год после исчезновения Иван Ургант возвращается.

Спустя год после исчезновения Иван Ургант возвращается.Практически годназад любимая телезрителями программа "Вечерний Ургант" пересталавыходить на Первом канале. Поклонники формата и ведущего Ивана Урганта уже былоотчаялись, но тут замелькала надежда. В социальных сетях мужчина намекнул навозвращение, сообщает телеканал .Ранее ходилислухи, будто бы погнанного с экранов Урганта больше не стоит ждать в роднойстране. Однако друзья и близкие утверждают, что ведущий большую часть годапровел все-таки в России. Даже отец Ивана Андрей Ургант рассказывал о передвиженияхсына. Возможно, он зарабатывал корпоративами и частным мероприятиями.Как отмечает , Иван появился на фотографии с бейджем программы "Вечерний Ургант" и на фоне офиса. Можно предположить, что Урганта пустили обратно к "кормушке"-телеэфиру.А может быть, зрителей ждет совершенно новая платформа. "Люблю, когда вся команда в сборе", – цитирует шоумена .Нашлись и те, комувозвращение Ивана Урганта не пришлось по душе. Все-таки в его микроблоге ещеесть зрители, которые оценивают ведущего по национальности или другимубеждениям. Они поспешили поделиться своим мнением."А что, вТель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились", — написал задетыйфотографией неизвестный подписчик Ивана Урганта.