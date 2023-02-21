Новые подробности состояния Романа Костомарова.

Новые подробности состояния Романа Костомарова.В середине январяспортсмен, фигурист и Олимпийский чемпион Роман Костомаров был госпитализированпосле жалоб на боль в груди. У мужчины были диагностированы одна за другой страшныеболезни. Близкие люди постоянно находятся рядом с Романом.Сепсис илевосторонняя пневмония развились в гангрену и отмирание тканей. Чтобыпредотвратить некроз, Роману Костомарову ампутировали одну ступню, часть пяткина другой и кисти рук. Однако, организму спортсмена приходится держаться изпоследних сил.Источники сообщают,что этой ночью Роман Костомаров пережил уже второй инсульт. Спортсмен провел вреанимации всю ночь, врачи боролись за его жизнь, указано в материале интернет-издания "". Инсульт привел к закупоркесосудов в головном мозге. Сообщается, что фигурист мог заразитьсявнутрибольничной инфекцией — синегнойной палочкой. Ему проводили "очисткукрови" плазмаферезом, а после вновь подключили к аппарату искусственнойвентиляции легких.Официальногоподтверждения состояния Романа пока нет. Супруга фигуриста Оксана Домнинаобратилась к поклонникам и зрителям и просила дать семье время. По ее словам, Костомаровсам расскажет о своем состоянии, если этого захочет.