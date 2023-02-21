Еще 70 человек во Владимирской области заболели коронавирусом. За прошедшие сутки 21 февраля...

Еще 70 человек во Владимирской области заболели коронавирусом.За прошедшие сутки 21 февраля подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:(15 сл. в г.Владимире, 8 сл. в Муромском, 13 сл. в Ковровском, 4 сл. в Петушинском, 1 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 0 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Гусь-Хрустальном, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 0 сл. в г. Радужный, 5 сл. в Киржачском, 2 сл. в Камешковском, 0 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Меленковском, 1 сл. в Вязниковском, 2 сл. в Суздальском, 0 сл. в Селивановском).