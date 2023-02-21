Актриса свое отыграла

Актриса свое отыгралаРената Литвинова долго культивировала образ главной богини российского кино. Заламывание рук, придыхание, далекий он нормального русский язык, игра в декаданс – это все было забавно, с претензией на оригинальность.Все окончилось в одночасье – когда мнящая из себя актрису выпускница сценарного факультета вместе с ближайшей подругой сердца Земфирой улетела жить во Францию. А у ее поклонников в России словно пелена с глаз спала – все поняли, что король-то голый!Поэтому новость о том, что Литвинова едет в родные палестины на юбилей матери была воспринята обществом скептически. "Зачем нам этом знать? Мало ли какая баба приехала", "Литвинова – светоч театрального бомонда – валите отсюда!", "А Литвинова – это кто?" – -зубоскалят люди.А некоторые даже поставили ей неутешительные диагноз из области психиатрии: "Литвинова в свои лучшие годы была ни о чем, сплошное жеманство и инфантилизм. А сейчас это еще в старческом исполнении смотреть? Спасибо, не надо!"Это конец. Конец народной любви и обожания. Больше она провести никого не сможет.