Больше всего квартир предлагается в ЦАО.

Больше всего квартир предлагается в ЦАО.С начала года предложение готовых квартир в столице в среднем сократилось на 4%, достигнув к февралю 46,2 тыс. лотов.Больше всего лотов – более 6 тыс. – представлено в центральных районах города. Более 5 тыс. лотов экспонируется на западе города, а также в САО и ЮЗАО.Сильнее всего за месяц – на 6% – сократился объем "вторички" на локальных рынках северо-востока и востока Москвы.Стоимость квартир в продаже за месяц не изменилась ни в одном из округов. Большинство лотов продолжают продаваться со скидкой, средний размер которой сейчас составляет 8%.Самые низкие цены на готовое жилье зафиксированы в ЮВАО – 253 тыс. рублей за кв. м. Практически во всех округах средняя цена "квадрата" ниже 300 тыс. рублей. Исключение традиционно составляют ЦАО (539 тыс. рублей) и ЗАО (326 тыс. рублей за кв. м).