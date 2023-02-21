Где сейчас Алла Пугачева?

Где сейчас Алла Пугачева?Примадонна отечественной эстрады, говорят, с концами уехала в Израиль. Там она обосновалась с детьми и мужем, который нашел новое призвание – поливать грязью свою родину. И каково же было удивление публики, когда Аллу Пугачеву на днях заметили в в Москве!Но, к сожалению, не настоящую. Ее спутали с бывшим мужем Филиппом Киркоровым, который после резкого похудения и изменений во внешности обрел черты своей экс-супруги. Поп-король после своего недавнего отъезда за границу вернулся на родину и стал выходить в свет, выгуливая новый помолодевший образ.Артист появился на премьере фильма "Нюрнберг" с белыми волнистыми локонами по плечи, черном берете и длинном плаще. В микроблоге Филиппа Киркорова появилось видео с прошедшего мероприятия: в кадре он идет по кинотеатру и хвалит фильм, для которого он записал песню. Собственно, под этим роликом и появились сравнения с Примадонной. "На Пугачеву похож", – пишет кто-то из пользователей.Впрочем, народ отметил и другие особенности во внешнем виде поп-короля. Нашлись те, кто подметил, что по кинотеатру музыкант гуляет старческой походкой, и как бы он не молодел внешне, его солидный возраст хорошо видно."Походка как у старика. Годы оставляют свои следы", – написала пользовательница под постом экс-супруга Аллы Пугачевой.