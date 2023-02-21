Приют для животных «Хвосты» из Гусь-Хрустального получит поддержку в 16 миллионов рублей. Деньги пойдут на ремонт и оснащение приюта необходимым оборудованием.

Приют для животных «Хвосты» из Гусь-Хрустального получит поддержку в 16 миллионов рублей, - сообщил депутат Госдумы Игорь Игошин со ссылкой на губернатора Александра Авдеева. Деньги пойдут на ремонт и оснащение организации необходимым оборудованием.Гусевскому приюту несколько лет. В последнее время зоозащитники столкнулись с рядом проблем. У них отключают электричество, люди не получают зарплату.«Ко мне, как к депутату, поступает много обращений и от жителей, и от волонтёров, и от работников приютов о том, что им трудно справляться в сложившейся ситуации с задачами по оказанию необходимой помощи животным. На днях пришло письмо-SOS из Гусь-Хрустального. Согласен, с ними, что если четыре сотни питомцев выпустить на улицу, почувствуют все. Вопрос о выделении финансирования на содержание и лечение бездомных животных надо решать. Направил депутатские запросы в соответствующие инстанции», - написал на своей странице в социальной сети Игорь Игошин.