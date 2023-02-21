Тёплые вещи, открытки, письма и подарки станут приятным сюрпризом к Дню защитника Отечества.

Из Владимирской области в зону СВО отправлено более 4 тонн дополнительной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.Тёплые вещи, открытки, письма и подарки станут приятным сюрпризом для мобилизованных к Дню защитника Отечества.«Мы благодарим всех, кто подарил частичку своего тепла военнослужащим на передовой. Посылки, в основном, от детей», – подчеркнула председатель регионального Комитета семей воинов Отечества Анастасия Калачёва.На следующей неделе ещё одна машина с грузом отправится на склад в Белгородской области, откуда вещи распределят по подразделениям.