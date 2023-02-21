По словам женщины, ЧП произошло на Рублевке.

По словам женщины, ЧП произошло на Рублевке.Популярный российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) женат уже почти 14 лет. В лично личной у него все хорошо – артист воспитывает двоих дочерей: тринадцатилетнюю Марию и десятилетнюю Василису. Нет проблем у музыканта и в карьере: он активно выступает, набирает полные залы, параллельно занимается продюсированием и написанием песен.Однако недавнее чрезвычайное происшествие, которое якобы произошло на Рублевке, могло бы стоить певцу и семьи, и карьеры, и свободы. Баста и так представляет угрозу национальной безопасности Украины, по мнению киевского режима. А тут еще и половой неприкосновенности фанаток стал угрожать.По крайней мере, на этой версии настаивала поклонница рэпера, которая обвинила его в изнасиловании. И речь здесь идет не о несовершеннолетней девочке, которая на почве любви к кумиру потеряла разум, а вроде бы здравомыслящей женщине 34 лет.Фиктивная жертва артиста заявила, мол Баста после тусовки в клубе устроил ей "круговорот людей" в машине на Рублевском шоссе. Как вы уже могли догадаться, показания женщины не соответствуют действительности. Позже она отказалась от своих слов, уточняет .Женщина уточнила, что не могла связаться с любимым певцом, поэтому хотела, чтобы ей помогли, да и вообще ее неправильно поняли. Сам Баста обвинения в изнасиловании пока никак не прокомментировал.