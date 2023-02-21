Самое интересное в столице

Самое интересное в столицеТЕАТР"Толстого нет"Толстого в этом спектакле Александра Созонова, действительно, нет. Есть только дети Льва Николаевича, его секретарь, доктор, редактор-издатель Чертков, и конечно, Софья Андреевна — жена великого писателя, которую играет Ирина Алферова. Посмотрев спектакль, вы сможете решить для себя: был ли Толстой жесток по отношению к семье? Имел ли право завещать свои произведения народу?27 февраля, "Школа современной пьесы".СПЕКТАКЛЬ"Маленький принц"Гениальный текст Антуана де Сент-Экзюпери читает актриса Ингеборга Любомирская, а ожившая история разворачивается на фоне музыкальных картин, написанных специально для этой сказки композитором Федором Строгановым. В день премьеры одним из исполнителей станет сам автор музыки! Будут исполнены композиции, написанные для этого концерта. Среди них – "Планета Маленького Принца", "Бег времени", "Фонарщик". У вас есть уникальный шанс, стать первым, чьей души коснуться звуки этой прелестной музыки.26 февраля, Соборная палата.ВЫСТАВКАLes fleurs du...В центре выставки – 10 новых больших холстовхудожника Пахома (Сергея Пахомова), написанных специально для проекта. Пахом соединяет визуальные элементы психоделической культуры с восточными мотивами, наследием советской и пост-советской андеграундной культуры. Как отмечает куратор Михаил Сидлин, это новый этап масштабного творчества для художника. И ощутить его можно при детальном рассмотрении каждого из полотен и наблюдением за автором через цифровые фотографии. Экспозиция включает в себя картины и фотографии, написанных художником в 2022 и 2023 годах.Сохраняя за собой статус культурного героя эпохи метамодерна, Пахом создает на полотнах пантеон идолов – образов, проносящихся перед зрителями в массовой культуре, существующих в коллективном бессознательном.С 27 февраля, галерея ГУМ-Red-Line.РЕЛИЗ"Маяк""Обстоятельства" – дуэт Кости Максимова и Лени Оливанова, образованный в середине десятых. В своей музыке дуэт соединяет городскую романтику и поиск "чувства дзена" в зачастую турбулентной взрослой жизни, в которой очень просто потерять искреннего светлого внутреннего ребенка. Их песня "Маяк" – это меланхоличная, построенная на гитарных переборах, баллада о непростых, но важных отношениях: когда глаза человека напротив превращаются как раз в тот самый маяк, а герой в итоге до него "доплывет, добежит, добредет". Любовь тандема к поэтичности здесь как будто максимизируется: каждая строчка здесь так или иначе относит к образам воды, скалистых берегов и морских ветров.Уже на цифровых площадках.Петр ПогодаевВ декабре артист выпустил первый сингл "Путь". Этот трек он посвятил своему народу — эвенам. Композиция была очень тепло принята слушателями. А спустя всего два месяца музыкант анонсировал выход мини-альбома и клип на авторскую песню "Мир. В пластинку Петра Погодаева вошли 4 композиции, среди которых официальный кавер на песню "Кончится лето" группы "Кино". Вместе с релизом альбома артист начинает новую главу в своей карьере, переходя от исполнения каверов к авторским трекам.⠀Уже на цифровых площадках.