Требование о выдачи новой квартиры не признают, но готовы провести реконструкцию в уже предоставленной. Мэрия Владимира ответила на запрос Шестого канала. Напомним, жительница областного

Требование о выдачи новой квартиры не признают, но готовы провести реконструкцию в уже предоставленной. Мэрия Владимира ответила на запрос Шестого канала. Напомним, жительница областного центра Марина Ермакова пожаловалась нам на условия проживания. Ее 18-летний сын – инвалид-колясочник. В прошлом году городская администрация предоставила семье новую однокомнатную квартиру по решению суда. Но женщина считает, что ей